Новорожденного ребенка на Украине назвали Зеленским

Москва, 18 июня. Родители из Закарпатской области Украины дали новорожденному ребенку имя Зеленский, вероятно, в честь президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба юго-западного межрегионального управления министерства юстиции на странице в Facebook.

По данным ведомства, самыми популярными именами для мальчиков стали Александр, Максим, Матвей, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав, а среди девочек - София, Полина, Анна, Юлия, Ева и Николь.

«Некоторые родители предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков – Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский. Среди девочек — Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория», — говорится в сообщении.

Примечательно, что это не первый случай на Украине, когда ребенку дают имя в честь действующего президента. В 2013 местные издания сообщали о трехлетнем мальчике по имени Янукович.