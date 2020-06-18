Шайхутдинов: Поправки в конституцию закрепят народные интересы в качестве основы страны

Поправки в конституцию закрепят интересы народа в качестве основы страны, а также позволят оформить государственный суверенитет России. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов.

«Важнейшей целью государственного строительства является конституционное оформление нашего суверенитета. Это выражено и в приоритете конституции над международными актами, и в ограничениях на замещение постов высокой государственной службы в связи с наличием других гражданств или нахождением центров жизненно важных интересов граждан России за пределами нашей страны. Поправки в конституцию закрепят народные интересы в качестве основы страны, а также позволят оформить государственный суверенитет», — сказал он.

Депутат убежден, что поправки в основной закон страны, которые выносятся на общероссийское голосование, соответствуют «задаче конституционного оформления того уровня развития, которого достигла наша страна». По его словам, президент Владимир Путин последовательно добивался независимости России, постепенно освобождая ее от внешнего влияния.

Отметим, что общероссийское голосование по поправкам в конституцию будет проходить в России с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели обеспечит безопасность граждан в условиях пандемии COVID-19. В Москве и Нижегородской области граждане смогут подать заявки на участие в электронном голосовании на портале Госуслуг.