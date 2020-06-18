Самонкин призвал Британию заняться борьбой с COVID-19 вместо инфовойны против РФ

Москва, 18 июня. Попытки Запада, в том числе Великобритании, обвинить геополитических противников во «вмешательстве» говорят о нежелании признавать собственные проблемы. Об этом заявил председатель Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин.

Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб бездоказательно заявил, что Россия, Китай и Иран якобы «пользуются» кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса, для «подготовки кибератак». Обеспокоил Лондон новый законопроект о безопасности Гонконга, в котором усмотрели стремление Пекина ужесточить контроль над автономией и бывшей британской колонией.

Самонкин считает, что Великобритания занимает такую позицию, поскольку является союзником США по Североатлантическому альянсу.

«С их стороны было множество кибератак во время пандемии, достаточно вспомнить скандал 9 мая из-за Facebook. Ну, и блокировка YouTube наших информационных изданий», — цитирует эксперта «Политика Сегодня».

Политолог объяснил, что Запад возобновил антироссийские нападки из-за потери контроля над собственными делами. Британия пытается «перевести стрелки» на геополитических противников, отметил Самонкин, как делали в свое время США — во время президентской гонки в 2016 году. Россию голословно обвинили в якобы имевшем место быть «вмешательстве» в выборы. Занимался делом специальный прокурор Роберт Мюллер, однако его почти двухлетнее расследование окончилось полным провалом.

Самонкин считает, что пандемия дала Западу лишний повод выставить Россию «опасным врагом» и продолжить с новой силой информационную войну. Политолог призвал страны в этот непростой период объединяться, заниматься борьбой с COVID-19, а не продвигать недружественную политику, как делает Запад.

«Вместо этого – бездоказательные обвинения со стороны Лондона и Вашингтона в адрес Китая, что они, мол, ответственны за создание вируса», — констатировал политолог.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков призвал бороться с многочисленными фейками Запада о коронавирусе в России. Страна не просто смогла избежать катастрофических сценариев с перегрузкой больниц и высокой смертностью, но и оказала гуманитарную помощь другим государствам.