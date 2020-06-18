Порошенко расплакался на митинге в Киеве

Киев, 18 июня. Экс-президент Украины Петр Порошенко расплакался в ходе выступления на митинге на словах о своем умершем отце. Бывший президент Украины выступил на митинге у здания суда в Киеве, где 18 июня состоится судебное заседание об избрании ему меры пресечения.

«Я не сплю днями и ночами. Но не потому, что я их боюсь... Я провел всю ночь возле гроба своего отца», — сказал заплаканный Порошенко.

Он также добавил, что не получал повестку о вызове в суд, отметив, что возбужденные в его отношении уголовные дела являются «преследованием оппозиции и шоу». Кроме того, Порошенко сообщил, что стал фигурантом еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании так называемой «Православной церкви Украины».

10 июня следователи Государственного бюро расследований Украины допросили Порошенко в рамках уголовного дела о незаконном назначении Сергея Семочко главой Службы внешней разведки. Кроме того, экс-президенту Украины вручили письменное сообщение о том, что он является подозреваемым в данном уголовном деле.

Стоит отметить, что ГБР расследует 16 уголовных дел в отношении Порошенко и его соратников. Уголовные дела касаются легализации доходов, полученных преступным путем и вмешательства в деятельность судей. Кроме того, бывший глава государства подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением, а также в государственной измене.