Младшая сестра Джона Кеннеди скончалась в США

Нью-Йорк, 18 июня. Младшая сестра 35-го президента США Джона Кеннеди Джин Кеннеди Смит скончалась в США. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на дочь ушедшей из жизни женщины.

Как стало известно изданию, Джин Кеннеди Смит умерла 17 июня в своем доме, находящемся в Нью-Йорке в районе Манхэттен. Женщине было 92 года. После смерти сестры 35-го президента США в живых не осталось ни одного из девяти детей Джозефа и Розы Кеннеди.

Джин Кеннеди Смит родилась 20 февраля 1928 года, она была на 11 лет младше Джона Кеннеди. С 1993 по 1998 сестра президента являлась послом США в Ирландии. Джин Кеннеди Смит поспособствовала подписанию Белфастского соглашения 1998 года, сыграв значительную роль в мирном процессе в Северной Ирландии. В 1998 году ей присвоили почетное ирландское гражданство в знак признательности. Кроме того, при жизни Джин Кеннеди Смит основала международную некоммерческую организацию Very Special Arts (VSA), посвященную созданию общества, где люди с ограниченными возможностями могут заниматься любыми видами искусства.

Напомним, Джон Кеннеди занимал пост президента США с 1961 по 1963 год. 22 ноября 1963 года он был убит в Далласе — в Кеннеди выстрелили из оружия с телескопическим прицелом, когда он с женой ехал в кабриолете в составе президентского кортежа. Согласно официальному докладу, убийцей Джона Кеннеди является Ли Харви Освальд, однако из-за противоречивых данных по этому преступлению существует множество конспирологических теорий, ставящих под сомнение личность преступника.