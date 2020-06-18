الأسد يعزز التعاون مع الحلفاء لمواجهة العقوبات الأمريكية

دمشق ، 18 يونيو. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن العقوبات الأمريكية من جانب واحد بما يسمى "قانون قيصر" ضد سوريا تعد انتهاكا للقانون الدولي. وكما أشار موسوي ، فإن إيران لن تدعم هذا الوضع وتعتزم تعزيزالتعاون مع الجانب السوري. قدمت الوكالة العربية السورية للأنباء معلومات عن ذلك.

وبحسب عباس موسوي ، على الرغم من العقوبات من قبل الولايات المتحدة ، فإن الحكومة الإيرانية تعتزم مواصلة المسار لتقوية العلاقات الاقتصادية مع سوريا ، وكذلك دعم الحكومة السورية بقيادة بشار الأسد.

أكدالمتحدثالرسمي باسم وزارة الإيرانية: "إن إيران ، كما ذكرنا سابقًا ، لا تقبل هذه العقوبات القاسية والأحادية وفرض التسلط، وتعتبرها في الوقت نفسه إرهابًا اقتصاديًا ضد شعب سوريا واستمرار الجهود الأمريكية لزعزعة استقرار هذا البلد".

وفي وقت سابق ، ناقش رئيس الوزراء السوري الجديد ، حسين عرنوس ، مع الوفد الإيراني ، برئاسة مستشار نائب رئيس إيران ، حسن داناییفر، المزيد من الخطوات لتطوير العلاقات الثنائية. وبحسب المعلومات المتوفرة ، فقد بحث الطرفان في الاجتماع آليات لتحفيز التبادل التجاري وتطوير مختبرات بحثية مشتركة.

وفقا السياسيين من البلدين ، مع تعزيز التعاون الحكومي الدولي ، سوريا وإيران سوف يكونا قادراعلى مقاومة العقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية.