В офисе президента Украины рассказали о состоянии заболевшей COVID-19 жены Зеленского

Киев, 18 июня. Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена проходит лечение от коронавируса в стационаре киевской больницы, ее состояние стабильное. Об этом сообщили в офисе главы государства.

У Зеленской выявили коронавирус, супруга президента проходила лечение амбулаторно, но позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Президент Украины ограничил встречи и находится на частичном карантине.

«Жена президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больницы… Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность — ноль. В дотации кислорода не нуждается», — говорится в сообщении офиса Зеленского в Facebook.

В офисе отметили, что Зеленская проходит антибактериальную терапию. У президента и детей тесты на коронавирус отрицательные.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 18 июня, в мире заразились коронавирусом 8,4 млн человек. Число погибших превысило 451 тысяч человек.