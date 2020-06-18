ФСБ опубликовала показания эстонских карателей, примкнувших к «лесным братьям» после войны

Москва, 18 июня. Эстонские каратели, участвовавшие в годы Великой Отечественной войны в геноциде мирных жителей Псковской области, после войны вступили в ряды националистических «лесных братьев». Об этом свидетельствуют архивные материалы УФСБ РФ по Псковской области.

Одним из них является протокол допроса карателя Эриха Лемпетса, проведенного следователем Управления КГБ СССР по Псковской области в 1967 году. Мужчина рассказал, что в 1944-1946 годах «находился на нелегальном положении в банде, которая действовала в лесу в Ракверском районе Эстонской ССР». В ней были семь вооруженных человек.

«В лес мы ушли, так как боялись ответственности за службу у немцев», — признался Лемпетс в 1967 году.

При этом он не объяснил, зачем мужчины носили при себе оружие, но рассказал, что другой участник банды зимой 1945-го убил советского пограничника.

По данным из картотеки Эстонской полиции безопасности оккупационного периода, Лемпетс был взят на службу в эту структуру и в начале февраля 1943 года назначен в распоряжение так называемой «Айнзацкоманды 3». Айнзацгруппами немецкой полиции безопасности СД были военизированные «эскадроны смерти». Они занимались массовыми убийствами гражданского населения на оккупированных территориях.

Лемпетс лично участвовал в расстрелах мирных жителей, которые содержались в концентрационном лагере в деревне Моглино под Псковом. В сентябре 1967 года Псковский областной суд приговорил его и других эстонских карателей за преступления к расстрелу.

Командование нацистов планировало после войны отдать часть Псковской области Эстонии, поэтому эстонских карателей активно привлекали на оккупированную Псковщину. Согласно архивам, на современной территории Псковской области было истреблено свыше 75 тысяч мирных жителей, среди которых 1,4 тысячи детей и более 370 тысяч военнопленных.

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