МИД Германии вызвал посла России из-за убийства в Берлине

Берлин, 18 июня. Министерство иностранных дел Германии пригласило российского посла Сергея Нечаева, чтобы изложить ему позицию немецкой стороны относительно дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине. Об этом сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Мы сегодня пригласили снова российского посла для разговора в МИД, чтобы недвусмысленно изложить российской стороне нашу позицию», — пояснил министр.

По его словам, необходимо, чтобы судебные власти Германии расследовали произошедшее и вынесли приговор.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Германии предъявила обвинение гражданину России, который подозревается в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Хангошвили был убит в августе 2019 года в Берлине. Он являлся боевиком запрещенной в РФ террористической организации «Имарат Кавказ»1. Хангошвили принимал активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на стороне террористов Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова.

1 Организация запрещена на территории РФ.