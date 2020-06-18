Новые герои появились в 3D-версии «Ну, погоди!»

Москва, 18 июня. Барсук, еж и косуля стали новыми персонажами продолжения популярного советского мультсериала «Ну, погоди!», передает пресс-служба «Союзмультфильма».

Сейчас киностудия работает над 3D-версией «Ну, погоди!».

«Мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример», — сообщила генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

Первые серии обновленного «Ну, погоди!» выйдут уже в этом году. Первый сезон будет состоять из 26 серий длительностью семь минут. Кроме того, барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля скоро станут талисманами курорта «Роза Хутор», передает телеканал «360».

«Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся», — добавила Осетинская.

Известно, что в новых сериях изменится внешность Волка, его лишат папиросы, оденут в современную модную одежду и взлохматят волосы.

Ранее глава правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала, что к выпуску планируются не менее 52 эпизодов сериала. По ее словам, проектом заинтересовались инвесторы из Китая и других азиатских стран. Первую серию могут показать уже в конце лета текущего года.