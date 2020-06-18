Певец Агаларов впервые откровенно рассказал о разводе с Гавриловой

Москва, 18 июня. Певец и музыкант Эмин Агаларов, известный под псевдонимом Emin, впервые раскрыл подробности расставания с супругой, моделью Аленой Гавриловой. О разводе он откровенно рассказал в шоу «Алена, блин!».

Агаларов признался, что расстался с женой еще до введения в России режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Публикация в Instagram о ситуации в семье была сделана гораздо позже.

«Этот пост был сделан после того, как мы уже не жили вместе», — рассказал исполнитель.

Причину развода Агаларов называть не стал, но оговорился, что расстались супруги на хорошей ноте, с полным пониманием того, что им предстоит вместе воспитывать ребенка.

Артист подчеркнул, что не жалеет ни о первом, ни о втором браке. С Гавриловой он прожил несколько лет, которые назвал счастливым временем, и отметил, что относится к ней с большим теплом и уважением.

«У меня не осталось никакого негативного шлейфа, конфликта, никто никому не сделал больно», — высказался он.

Агаларов надеется, что у него еще будет удачный брак. Пока же никакого «скандального» раздела имущества не предвидится, а ребенок будет жить с мамой, добавил он.

«Я не готов сожительствовать ради брака. Я считаю, что если нет любви, нет взаимопонимания, то не будет счастья, а живем мы один раз», — заключил певец.

Напомним, что признание о разладе в семье Агаларов сделал в день рождения тещи. Такой поступок, как призналась Гаврилова подписчикам, причинил ей сильную боль.