Ургант пошутил о будущем находившихся в захваченном храме Соколова и Дацюка

Москва, 18 июня. Телеведущий Иван Ургант пошутил, что «Уральские пельмени» и Федерация хоккея могут отречься от юмориста Дмитрия Соколова и нападающего «Автомобилиста» Павла Дацюка. Так шоумен прокомментировал новость о «захвате» уральского монастыря схиигуменом Сергием и казаками, где были замечены знаменитости.

Ургант, узнав, что в монастыре находятся Соколов и Дацюк, заявил, что это сообщение стало первой новостью, которая объединила телеканалы «Матч ТВ», «Спас» и СТС. Ведущий, комментируя в своей программе «Вечерний Ургант» новость, что казачье войско отреклось от захвативших монастырь казаков, задумался, не откажутся ли от звезд их команды.

«Сейчас нужно узнать, не отреклась ли Федерация хоккея от Дацюка и «Уральские пельмени» от Соколова», — в шутку сказал шоумен, говоря о будущем звезд.

О захвате женского монастыря на Урале стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы, несмотря на запрет в служении за публичное отрицание коронавируса, который охватило практически весь мир.

По информации СМИ, на территории монастыря были казаки, якобы призванные для защиты от провокаций. После появления этой информации монастырь посетили правоохранители. В храме были замечены олимпийский чемпион Павел Дацюк и участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов. По словам одного из соратников священнослужителя, мужчины пришли туда помолиться. Кроме того, отметил он, Соколов и Дацюк «любят отца Сергия и доверяют ему».