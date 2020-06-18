Боевики ПНС Ливии вторые сутки воюют с сирийскими наемниками в Триполи

Триполи, 18 июня. Пользователь Twitter сообщил, что в ливийской столице вторые сутки продолжается вооруженное столкновение между боевиками нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) и сирийскими наемниками.

Автор Twitter-аккаунта LiBya_73 написал, что конфликт триполитанских бандформирований и сирийских боевиков начался в ночь с 17 на 18 июня и продолжается до сих пор. Боестолкновения проходят в районе Вади ар-Рабиа, в Триполи. Напомним, что сирийцев вербует и перебрасывает сражаться на стороне премьер-министра Файеза Сарраджа поддерживающая террористический режим «правительства» Турция. Помимо живой силы Анкара поставляет в Ливию военную технику, что является прямым нарушением оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций.

اشتباكات عنيفة تدور من ليلة الامس حتي الان في وادي الربيع بين الميلشيات و المرتزقة السورين

نسأل الله ان يسدد رمي الطرفين — غصة الخوارج (@LiBya_73) June 18, 2020

Накануне, 17 июня 2020 года, Федеральное агентство новостей опубликовало статью под названием «Турция воспользовалась конфликтом группировок ПНС Ливии, чтобы ликвидировать их главарей», в которой говорится о междоусобных распрях боевиков, входящих в силовые структуры «министра внутренних дел» Фатхи Башаги. Интересно, что турецкие формирования в Триполи в этот же день объявили о ликвидации лидеров вооруженных формирований ПНС, назвав это необходимой мерой для предупреждения последующих инцидентов.

Подобные действия турецкого военного контингента на территории североафриканского государства демонстрируют истинное отношение Анкары к ливийскому народу и своим «союзникам». Ранее официальный представитель Восточного Правительства в РФ Станислав Кудряшов объяснил причину раскола внутри давно утратившего легитимность Правительства национального согласия.

Помимо этого, дипломат раскрыл роль иностранных государств и экстремистских группировок в ливийском кризисе. Он подчеркнул, что Турция вторглась в Ливию исключительно в собственных, зачастую коммерческих, интересах. О коррупции членов ПНС, борьбе за власть и участии запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1 в конфликте можно прочитать в материале «Кудряшов назвал бесчинства триполитанских боевиков следствием раскола внутри ПНС Ливии».

1 Организация запрещена на территории РФ.