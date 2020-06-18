Боевики ПНС Ливии вторые сутки воюют с сирийскими наемниками в Триполи

Триполи, 18 июня. Пользователь Twitter сообщил, что в ливийской столице вторые сутки продолжается вооруженное столкновение между боевиками нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) и сирийскими наемниками.
Автор Twitter-аккаунта LiBya_73 написал, что конфликт триполитанских бандформирований и сирийских боевиков начался в ночь с 17 на 18 июня и продолжается до сих пор. Боестолкновения проходят в районе Вади ар-Рабиа, в Триполи. Напомним, что сирийцев вербует и перебрасывает сражаться на стороне премьер-министра Файеза Сарраджа поддерживающая террористический режим «правительства» Турция. Помимо живой силы Анкара поставляет в Ливию военную технику, что является прямым нарушением оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций.
اشتباكات عنيفة تدور من ليلة الامس حتي الان في وادي الربيع بين الميلشيات و المرتزقة السورين— غصة الخوارج (@LiBya_73) June 18, 2020
نسأل الله ان يسدد رمي الطرفين
Накануне, 17 июня 2020 года, Федеральное агентство новостей опубликовало статью под названием «Турция воспользовалась конфликтом группировок ПНС Ливии, чтобы ликвидировать их главарей», в которой говорится о междоусобных распрях боевиков, входящих в силовые структуры «министра внутренних дел» Фатхи Башаги. Интересно, что турецкие формирования в Триполи в этот же день объявили о ликвидации лидеров вооруженных формирований ПНС, назвав это необходимой мерой для предупреждения последующих инцидентов.
Подобные действия турецкого военного контингента на территории североафриканского государства демонстрируют истинное отношение Анкары к ливийскому народу и своим «союзникам». Ранее официальный представитель Восточного Правительства в РФ Станислав Кудряшов объяснил причину раскола внутри давно утратившего легитимность Правительства национального согласия.
Помимо этого, дипломат раскрыл роль иностранных государств и экстремистских группировок в ливийском кризисе. Он подчеркнул, что Турция вторглась в Ливию исключительно в собственных, зачастую коммерческих, интересах. О коррупции членов ПНС, борьбе за власть и участии запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1 в конфликте можно прочитать в материале «Кудряшов назвал бесчинства триполитанских боевиков следствием раскола внутри ПНС Ливии».
1 Организация запрещена на территории РФ.