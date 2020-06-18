ЛНА показала видеодоказательства военных преступлений боевиков ПНС Ливии

Официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари продемонстрировал доказательства преступлений боевиков ПНС в захваченных городах, а также рассказал о контртеррористических операциях армии Халифы Хафтара, турецком вторжении и позиции международного сообщества по кризису в Ливии.

Генерал-майор Ахмад Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) накануне вечером, 17 июня, провел масштабную пресс-конференцию по текущим событиям в североафриканской стране.

Ситуация на линии фронта

По словам Мисмари, ЛНА распространила предупреждение жителям Сирта о запрете передвижения в районе, расположенном на западе от Вади Джариф до Аль-Вишки. Сейчас там проводятся операции сухопутных сил по ликвидации террористической угрозы. Армия Хафтара будет воспринимать любое движение в указанной зоне за передвижение сил противника, а значит, что по будет нанесен незамедлительный удар. На западе Мисураты на регулярной основе ведется разведка с воздуха.

Преступления боевиков ПНС

Говоря об обнаружении массового захоронения в Тархуне, генерал-майор подчеркнул, что ЛНА выступает за проведение международного расследования, чтобы узнать правду об этом. Он также напомнил о необходимости изучения обстоятельств других преступлений. Например, убийства военных в Дерне в 2011 году. Расследовать нужно и вмешательство НАТО под руководством США в дела Ливии, положившее начало затяжному и кровопролитному кризису.

Бесчинства группировок в Таварге и других оккупированных городах, чему имеется немало доказательств, привели к массовому бегству среди мирного населения. Более 40 тысяч человек покинули свои дома, а сотни ливийцев были до смерти замучены в тюрьме Мисураты.

Генерал-майор показал два видео, на которых запечатлены пытки гражданских группировками Мисураты и Таварги.

«На видео показаны ужасные пытки, унижения и издевательства над людьми. Это видео посвящается блоку НАТО, который стал причиной этого и бросил Ливию в руки этих экстремистских группировок», — пояснил Мисмари.

Турецкое вторжение

По словам Мисмари, Турция продолжает военное вторжение в Ливию с целью захвата ее территории. В Анкаре утверждают, что ее действия законны и якобы являются поддержкой. Помогая режиму главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, Турция обвиняет ЛНА в сепаратизме.

«Ввиду этого голословного обвинения, я хочу задать Эрдогану очень важный вопрос, почему Турция воюет в Сирии? Разве правительство Башара Асада не международно признанное правительство? Разве у них нет официального представителя в ООН? Почему Турция совершает налеты на Северный Ирак? Разве Ирак — не международно признанное государство с представителем в ООН?» — отметил Мисмари.

Ливийцы поддерживают ЛНА

Турецкие СМИ проводят пропагандистскую работу, пытаясь убедить общественность в том, что Анкара действует в интересах ливийского народа, а также в том, что жители страны поддерживают вмешательство турецкой стороны.

«А они знают, что Сараджа поддерживает только 10% ливийского народа, а 90% — полностью отвергают турецкое вторжение?» — продолжил он.

Для достижения своих амбиций в Северной Африке Эрдоган использует свои спецслужбы. С их помощью он пытается нарушить общественно-племенную нить в Ливии, провоцируя конфликты между отдельными городами и племенами. Доказательством этому служит нынешняя ситуация в западном регионе страны, где наблюдаются бесчисленные грабежи, пытки людей, уничтожение инфраструктуры городов.

ЛНА поддерживают племена из Зинтана, Руджбана, Аль-Асабии, Сабраты, Сармана, Каср бен Гашира, Тархуны, Бани Валида, а также племена Аш-Шувейрифа, Нисмы и Мизды.

Терроризм в Ливии

«Хочу указать на то, что мы говорили много лет назад о том, что ИГ1 и «Аль-Каида»1 (запрещены в РФ) были рекрутированы западными спецслужбами, чтобы стать их агентами в арабском регионе», — заметил Мисмари.

ЛНА проводит контртеррористическую операцию «Аль-Карама», к этому моменту ликвидировав множество разыскиваемых боевиков. Генерал-майор указал, что международное сообщество защищает опасных преступников. Армия Хафтара, в свою очередь, фиксирует все нарушения международного и гуманитарного права.

Мисмари подчеркнул, что джихадисты ПНС грубо нарушают эти нормы. Они используют машины скорой помощи для совершения терактов в Бенгази, а также во время боестолкновений в Бенине.

В качестве доказательств спикер ЛНА продемонстрировал еще два видео.

По его словам, подобные действия являются наглядным примером военных преступлений, учиняемых террористами ПНС.

«Мы находимся в полной готовности одержать победу над террористическими группировками и турецкими агрессорами. Великая вера нашего народа в нас дает нам уверенность и поднимает наш дух», — подытожил Ахмад Мисмари.

1 Организация запрещена на территории РФ.