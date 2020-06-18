Сирия новости 18 июня 19.30: боевики SDF задержали двух террористов ИГИЛ* в Хасаке, жители Хомса вышли на митинг против санкций США

Сирия, 17 июня. Жители Хомса вышли на митинг против «Акта Цезаря». Сирийская Арабская Армия ( САА) укрепляет свои позиции в провинции Ракка. Б оевики курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) задержали двух членов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1). Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА): уничтожает оружие боевиков в Алеппо, укрепляе т свои позиции в Ракке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): задержали двух членов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) в Хасаке.

Провинция Алеппо

Alnour Radio со ссылкой на военный источник сообщает, что инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) занимались поиском и уничтожением оружия и взрывных устройств, оставшихся от террористов на кольцевой развязке в Шихане и пригородах Алеппо. Данные мероприятия правительственные силы проводили с 9:00 до 16:00 по местному времени.

В Африне накануне полицейские задержали семерых террористов, осуществлявших свою деятельность подполье. Задержанные обвиняются в нападении на два жилых дома, поджоге трех автомобилей и организации более десяти взрывов

Провинция Хомс

В городе Хомс началась акция протеста, в ходе которой местные жители осуд или американский закон, известный как «Акт Цезаря», подразумевающий широкие санкции против Дамаска . Митингующие поддерживают политику президента Сирии Башара Асада в условиях борьбы с террористической угрозой и давлением, оказываемым на страну Вашингтоном. Как отмечает агентство SANA, собравшиеся пришли на площадь в центре города с флагами Сирии и портретами главы государства в руках.

Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, то американская сторона вводит новые ограничительные меры в отношении Сирии.

Провинция Ракка

По информаци и Sputnik Arabic, САА укрепляет свои позиции в провинции Ракка. Правительственными силами также было направлено подкрепление в населенный пункт Айн-Исса на северо-западе провинции. Источники агентства сообщают, что эти подкрепления находятся рядом с международной трассой между Алеппо и Хасакой. Они состоят из тяжелой полевой артиллерии, мотострелковых и бронетанковых частей.

Одновременно с прибытием подразделений, район был обстрелян артиллерией со стороны боевиков Сирийской национальной армии (СНА).

Провинция Хасака

South Front сообщает, что боевики курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) задержали двух членов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) к югу от Аш-Шаддади.

На юге Хасаки в контролируемых курдскими вооруженными формированиями районах ранее произошел взрыв. Детонировало СВУ, заложенное на Аль-Харафи близ населенного пункта Рувайшид. В результате был поврежден военный автомобиль боевиков SDF, данные о возможных пострадавших пока уточняются. В организации взрыва подозреваются члены спящих ячеек «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.