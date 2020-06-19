Летнее солнцестояние 2020: традиции и приметы, что нельзя делать, кому повезет 21 июня

Летнее солнцестояние для Северного полушария — это самый длинный день и самая короткая ночь, а также начало астрономического лета.

Когда наступает летнее солнцестояние 2020

В 2020 году солнце достигнет максимальной высоты 21 июня в 13.07 по московскому времени, этот момент является летним солнцестоянием.

Традиции и обряды на летнее солнцестояние

Летнее солнцестояние, когда солнце как будто застыло на небе, а ночь самая короткая, очень важный момент в жизни всех земледельческих народов. Праздник в честь этого события известен с древнейших времен. Этот день особо отмечался во всех языческих культах и среди монотеистических народов.

Наши славянские предки тоже праздновали этот день, ведь солнце — это источник жизни, а летнее солнцестояние — время максимального расцвета всех жизненных сил природы.

День летнего солнцестояния (летний солнцеворот) и предшествующая ему самая короткая ночь — один из важнейших праздников годового цикла. На Руси еще в языческие времена праздник отмечался различными обрядами, связанными с культами нечистой силы, в том числе огненной, земной и особенно водной. Это время называлось Русалиями.

По верованиям наших предков, как только лето набирало полную силу, можно было купаться в открытых водоемах. Согласно суевериям, раньше это делать нельзя, поскольку до солнцеворота водная нечисть весьма активна, русалки выходят на берег и даже блуждают по лесам, хватая зазевавшихся людей и сбрасывая их в воду. От плеска и шума может проснуться водяной, утаскивавший жертв на дно (подоплека этого поверья понятна — в холодной воде у человека могут случиться судороги, и он рискует утонуть). А с летнего солнцестояния, когда вода прогревалась и нечисть по поверью успокаивалась, на Руси начинали купаться. По традиции в средней полосе купания продолжались до августа.

Связь солнцеворота с христианством

После прихода христианства день летнего солнцестояния связали с праздником Рождество Иоанна Предтечи (Иванов день), в то время, как Рождество Христово — это фактически зимнее солнцестояние.

Празднования на Иванов день (на Руси закрепилось название Иван Купала) — до сих пор наполнен языческими мотивами. Это купания, в том числе ночные и без одежды, купальские костры по берегам водоемов, прыжки через огонь, гадания, сбор целебных трав и так далее.

Такие праздники есть в балтийских странах, в Скандинавии, в Восточной и Южной Европе.

В России из-за разницы григорианского и юлианского календарей Иван Купала «съехал» на 7 июля, но суть праздника от этого не поменялась.

Приметы на летнее солнцестояние

На Руси летний солнцеворот считался важным с точки зрения прогноза на все лето и будущий урожай. Хорошая погода 21 июня считалась предвестницей жаркого лета, которое могло быть засушливым, что предвещало неурожай. При этом ненастье в солнцеворот считалось гораздо худшей приметой: предвестником длительных дождей, которые могли полностью погубить посевы.

Сегодня летнее солнцестояние также считается предвестником определенных атмосферных эманаций, во всяком случае, об этом предупреждают астрологи. Считается, что в этот день следует соблюдать осторожность и долго не находиться на солнце, которое очень активно.

Врачи также советуют не злоупотреблять пребыванием летом на солнце, особенно в день его наивысшей активности: это небезопасно для здоровья и может даже привести к онкологическим заболеваниям.

Как отметил врач-онколог в беседе с Федеральным агентством новостей, от неумеренного загорания повышается риск развития меланомы, крайне агрессивного онкологического заболевания

Что можно делать в день летнего солнцестояния

Есть народные приметы на этот, которым можно последовать. Хорошо, если вам удастся встретить рассвет самого длинного дня в году, это значит, вы не «проспите» в своей жизни самое главное. Увидев первый луч, нужно загадать заветное желание, которое, согласно поверью, обязательно сбудется.

Если вы живете за городом, можно выпить капельку утренней росы с листьев, это «снадобье» на Руси считалось целебным. В городе из-за загазованности таких экзотических обрядов лучше избегать, тем более, что так досаждающий нам коронавирус COVID-19, вызвавший пандемию, очень любит задерживаться на различных поверхностях.

Также на летнее солнцестояние можно начинать заготавливать березовые веники для бани (на Руси это делали с Ивана Купалы).

От сглаза (кто в него верит), а также от болезней помогает крапива — ее по традиции в самую короткую ночь в году рвут, связывают в букеты и кладут в углы. Молодые листья крапивы, предварительно вымыв и ошпарив, можно использовать в пищу, это очень полезно.

Также в этот день на Руси по традиции девушки гадали на суженого, например, пуская венки по воде. Однако из-за Петрова поста, который сейчас идет, гаданий и ворожбы лучше избегать, тем более, что церковь вообще не одобряет такие забавы.

Что нельзя делать 21 июня

Согласно приметам, в этот день нельзя залеживаться в постели, а то весь год пройдет «мимо», нельзя допускать злые мысли, позволять себе дурные поступки.

Крайне не рекомендуется злоупотреблять алкоголем. Согласно правилам Петрова поста, нельзя есть мясо, молочные продукты, а также яйца.

В воскресенье, 21 июня, разрешены рыба и морепродукты, взрослым можно немного вина. А вот в понедельник, 22 июня (это в России памятная дата: начал Великой Отечественной войны), согласно правилам поста, нужно максимально ограничить себя в питании, а также избегать светских развлечений.

Кому повезет 21 июня

Летнее солнцестояние — это день огненных и водяных знаков Зодиака. Поэтому 21 июня наиболее благоприятно для Овнов, Стрельцов и Львов, дневной правитель которых Солнце, а ночной — Юпитер. Также день сулит удачу Ракам, Скорпионам, Рыбам и представителю воздушных знаков Водолею.

Подробнее о народных традициях праздника Ивана Купалы читайте в материалах Федерального агентства новостей.