Российские школьницы станцевали в купальниках на фоне мемориала Победы в Калуге

Калуга, 18 июня. Российские школьницы станцевали в бикини на фоне памятника Победы в Калуге.

Две школьницы сняли видеоролик, на кадрах которого они запечатлены танцующие в фонтане на фоне стелы с георгиевской лентой. Видеоролик был опубликован в социальной сети Tik Tok. Видеороликом заинтересовалась полиция. В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту.

Стоит отметить, что ранее правоохранители возбудили уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы в отношении семерых жителей Свердловской области. В октябре 2018 года семеро молодых людей исполнили танец на фоне Вечного огня. Танец молодых людей был снят на видео, после чего ролик был опубликован в соцсетях. При этом один из молодых людей был одет в футболку с изображением фашистской символики.