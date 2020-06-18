Костюшкин записал видеообращение после признания о пережитом насилии

Москва, 18 июня. Экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал и опубликовал видеообращение по поводу пережитого им в детстве насилия. Ролик с пометкой «важное сообщение» появился в Instagram-аккаунте певца.

Костюшкин признался, что после откровений ему стали поступать от СМИ многочисленные предложения об участии в различных эфирах. Однако заверил, что больше не намерен поднимать эту тему и тем более зарабатывать на ней.

«Пожалуйста, угомонитесь. Я точно не буду зарабатывать на этом деньги, и я точно не собираюсь на этом хайповать. Все, что я хотел, я уже сказал. Реакцию, которую я хотел, я точно получил. Моя цель и задача была — получить только одну реакцию: чтобы мы внимательнее стали относится к нашим детям. Все, больше мне ничего не надо», — высказался он, обращаясь к журналистам.

Ранее певец рассказал, что в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия. Над ним и несколькими его сверстниками надругался незнакомец на заброшенном заводе пластполимеров. Исполнитель отметил, что даже спустя долгие годы не может забыть произошедшее.

Эта история вызвала резонанс среди пользователей Сети. По словам Костюшкина, некоторые начали «поливать его грязью», увидев вырванные из контекста фрагменты интервью. Другие сочли, что таким образом артист решил привлечь внимание к своей персоне.

В связи с этм музыкант объяснил, что пошел на откровение ради безопасности детей. Он заявил, что беспокоится не только о своих, но и о чужих наследниках, и призвал не давать их в обиду.