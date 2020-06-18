ЕС продлил на год санкции против России

Брюссель, 18 июня. Евросоюз продлил на год санкции, введенные в связи с возвращением полуострова в состав РФ. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«ЕС продлевает санкции на один год», — говорится в заявлении.

В Совете ЕС отметили, что действие санкций продлено до 23 июня 2021 года. Ограничительные меры включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги. Также под запрет попадает экспорт из ЕС товаров и технологий для использования в Крыму.

Отношения Москвы и ЕС ухудшились в 2014 году. Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за возвращения Крыма в состав РФ. Полуостров вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории Крыма референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Президент РФ ввел ответные ограничительные меры в отношении стран Запада 6 августа 2014 года. Запрет действует на продовольствие из США, Канады, Австрии, Норвегии, Украины, Евросоюза и других государств. Запрещено ввозить морепродукты, рыбу, мясо, колбасы, молочную продукцию, фрукты, овощи. В июне 2019 года президент РФ продлил действие продовольственного эмбарго до декабря 2020 года.