Клинцевич объяснил, зачем российские бомбардировщики отправились к Аляске

Российские военные самолеты никогда не нарушают норм международного права при полетах, а только охраняют границы Российской Федерации. Об этом Федеральному агентству новостей заявил сенатор Франц Клинцевич.

Так собеседник ФАН прокомментировал сообщение командования противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD) о «перехвате» над Аляской российских бомбардировщиков Ту-95.

«Истребители NORAD F-22 Raptors, поддерживаемые самолетами KC-135 Stratotankers и самолетами раннего предупреждения и управления E-3, успешно совершили два перехвата российских бомбардировочных авиационных соединений, вошедших прошлой ночью в опознавательную зону ПВО Аляски», — заявило командование в Twitter.

По информации американских военных, группа российских самолетов состояла из двух бомбардировщиков Ту-95 и двух истребителей Су-35.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич напомнил, что территория Аляски находится крайне недалеко от российских границ. Бомбардировщики, в числе которых Ту-95 и Ту-160, осуществляют дежурство с учетом плана Генерального штаба по обеспечению безопасности границ страны.

«Наши самолеты летают всегда только в той зоне, которая соответствует международному праву и российскому законодательству. Когда американские ВВС и ВМС совместно со странами НАТО проводят учения в Балтийском море, то в той или иной форме идут наши тренировки. Корабли российского ВМФ или самолеты ВВС РФ частно участвуют в военных маневрах недалеко от места учений флота и авиации НАТО, потому что рядом есть реальные цели», — заявил Клинцевич в интервью ФАН.

Не исключено, что средства американских ПВО захватили и вели российские самолеты. Политик подчеркнул, что это абсолютная норма и «здесь нет сенсации».

«Но когда такая информация передается в соответствующем контексте, то у непосвященной публики не всегда формируются правильные и устойчивые стереотипы. Возникают мысли: «мол, вот они летают, а мы перехватили. А, может быть, у них были какие-то намерения». Да, у летчиков есть намерения и серьезные боеприпасы. Они охраняют границы Российской Федерации, а поэтому летали и будут это делать в соответствии с планами Генерального штаба. В перехвате нет ничего необычного, а есть только один из элементов информационной войны США против РФ. Через достоверные факты американские власти пытаются сформировать у своего населения некое негативное восприятие России, ее армии и военной политики нашей страны», — объяснил член Совфеда.

Напомним, в конце мая над территорией Украины впервые пролетели американские стратегические бомбардировщики B-1B. ВВС США также провели полеты самолетов возле границ России, в частности, в 10 километрах от Калининградской области и вдоль Камчатки.

В Минобороны России предупредили Пентагон, что система ПВО при приближении бомбардировщиков США всегда готова к немедленному применению. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что активность ВВС и ВМС США и их союзников вблизи границ РФ в последнее время возросла.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность по поводу появления американских самолетов у границ страны. Он отметил, что таким образом Вашингтон только создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран.