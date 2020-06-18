Лукашенко призвал «не цепляться к людям по мелочам»

Минск, 18 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал оставить запреты и ограничения в административном кодексе республики только там, где они объективно необходимы. Об этом белорусский лидер заявил на совещании по проектам кодексов об административной ответственности.

По мнению Лукашенко, запреты должны применяться там, где есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан.

«Не нужно цепляться к людям по мелочам. Зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает, например, ведро яблок или картошки с собственного огорода?» — возмутился президент Белоруссии.

Вместо наказаний Лукашенко предложил организовать мини-рынки или прилавки возле деревень, а также в людных местах.

«Нам просто не нужно мешать людям жить и работать», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, что в Белоруссии уже запущен процесс либерализации бизнес-климата. Белорусский лидер призвал постоянно думать над тем, как работать с людьми. Президент Белоруссии подчеркнул, что правовые нормы должны помогать, а не мешать.

Ранее Александр Лукашенко предложил использовать «валяющиеся под ногами» торф и опилки в качестве топлива. По мнению президента Белоруссии, это позволит республике не «выпрашивать природный газ и нефть». Также Лукашенко подчеркнул, что Витебская область уже неплохо показала себя в вопросе переработки древесины.