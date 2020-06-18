Временных избирательных участков для голосования в коронавирусных больницах не будет

Москва, 18 июня. В учреждениях, специализирующихся на лечении коронавирусной инфекции, временных избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию России, не будет. Их откроют только в обычных больницах. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У нас есть 2500 временных участков, таких как вокзалы, больницы. Отмечу, что речь идет о традиционных больницах, не тех, которые были перепрофилированы на лечение больных COVID-19», — сказала она на заседании консультативной площадки в ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК не увеличивает количество избирательных участков. По ее словам, с 25 июня по 1 июля голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию России пройдет на 96,5 тыс. участках.

Отметим, ранее в четверг секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала, что россияне, находящиеся дома на карантине, для участия в голосовании должны подать заявку. При этом по ее словам, решение о том, сможет ли человек проголосовать, будет зависеть от возможностей на местах.

«Если человек находится на карантине, он сам решает, подвергать ли риску кого-то, если он решает проголосовать. Если он хочет, он должен подать соответствующую заявку. Естественно, это только голосование на дому. Но только в том случае, если комиссия будет организована из тех лиц, которые специально работают с больными и теми, кто потенциально на карантине находится», — сообщила она.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет проходить электронное голосование.