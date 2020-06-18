Бутина объяснила важность поправки о защите соотечественников за рубежом

Москва, 18 июня. Член Общественной палаты России Мария Бутина объяснила важность поправки в конституцию о поддержке соотечественников, проживающим за рубежом.

Она подчеркнула, что данная поправка для нее имеет особую роль, так как она смогла полностью себя осознать в качестве соотечественницы, когда подверглась необоснованному уголовному преследованию в США.

«Когда государство единым фронтом встало на мою защиту. Но встало и само общество – это и общественные организации, и просто граждане, жители обычной сельской алтайской глубинки, откуда я родом. Единение общества и выражено в этом понятии – соотечественники», — отметила Бутина.

Она также добавила, что не менее важную роль играет поправка, которая закрепляет приоритет российского права над международным. Важность данной поправки объясняется враждебной международной обстановкой в которой оказалась Россия, в результате чего возникает предвзятое и негативное отношение к гражданам РФ, передает «Полит Эксперт».

«К сожалению, мир сегодня пребывает в очень тяжелой обстановке. Россия сегодня находится во враждебной международной среде, где к россиянам существует предвзятое и негативное отношение. И в этих условиях мы должны держаться вместе. Государство и общество едины. Отсюда, я считаю, и исходит само понятие соотечественники», – подчеркнула Бутина.

Напомним, голосование в поддержку поправок в конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Проведение голосования в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавируса. Финальный день голосования станет выходным.

Кроме того, ЦИК РФ одобрил проведение электронного голосования в Москве и Нижегородской области. Граждане РФ могут подать заявки на участие в электронном голосовании на портале «Госуслуг».