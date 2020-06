Британская певица Вера Линн скончалась на 104-м году жизни

Лондон, 18 июня. Певица из Великобритании, дама ордена Британской империи Вера Линн скончалась на 104 году жизни. Об этом сообщила семья исполнительницы, выпустив специальное заявление.

О причинах смерти не сообщается. Певица скончалась на юге Англии, в графстве Восточный Сассекс.

«С огромной грустью сообщаем о смерти одной из самых любимых британских артисток», — говорится в заявлении.

Линн вышла на сцену еще в семилетнем возрасте, а в 18 лет уже выступала с оркестром. Первую сольную запись Up the Wooden Hill to Bedfordshire он выпустила в 1936 году.

Певица получила народную популярность в годы Второй мировой войны. Линн регулярно пела для солдат, за что ее прозвали «любимицей армии».

Титул дамы ордена Британской империи Линн присвоили в 1975 году за ее благотворительную деятельность. В 2009 году исполнительница поставила рекорд, став самым пожилым исполнителем, включенным в топ музыкальных хит-парадов.

