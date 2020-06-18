Попова рассказала, как часто нужно сдавать тест на коронавирус

Москва, 18 июня. Тест на коронавирус при соблюдении профилактических мер не стоит делать чаще раза в неделю, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что инкубационный период коронавируса составляет две недели. Если ходить в маске и в перчатках, то риск заражения минимален.

По словам Поповой, некоторые работодатели требуют от своих сотрудников регулярно сдавать тест на COVID-19. Клинические признаки вируса могут проявиться в течение восьми дней, передает «Россия 24».

Ранее сообщалось, что в Москве в пять раз снизился прирост числа заболевших коронавирусом. Ситуация в регионах тоже постепенно нормализуется.