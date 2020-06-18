АТОР сообщила, когда российские туристы смогут посетить Кипр

Москва, 18 июня. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, к каким срокам на Кипре ожидают российских туристов.

Отмечается, что с 9 июня Кипр начал принимать иностранные рейсы. Страна ожидает туристов из 21 государства, поделенных на две группы. Граждане 18 стран из группы A смогут после 20 июня посетить остров, не сдавая тест на коронавирус. В группу B входят три страны, туристы из которых должны будут при въезде предъявить справку об отсутствии инфекции.

По словам министра туризма Кипра Савваса Пердиоса, власти будут впускать туристов только из государств с благополучной эпидемиологической обстановкой. В стране внимательно отслеживают развитие ситуации и вносят правки в перечни A и B. Так, из-за вспышки пневмонии нового типа в группу B был переведен Израиль.

Основные въездные рынки, к которым относят Россию и Великобританию, пока находятся в так называемом динамическом списке или группе C. Всего в ней состоят 40 стран.

Пердиос не считает, что Кипр потерял ведущие рынки в лице России и Соединенного Королевства. По его оценке, российские и британские туристы смогут вернуться на Кипр к концу сезона. Сейчас страна ориентируется на Германию, Австрию, Швейцарию и страны Восточной Европы.