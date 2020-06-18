Расчет больничных и пособий в РФ: изменения с 19 июня и новые правила

Новые правила расчета больничных и ряда других пособий начнут действовать в России. Изменения вступят в силу уже с 19 июня — соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 8 июня. Федеральное агентство новостей рассказывает, как будут рассчитывать пособия по новым правилам.

Каких пособий коснулись изменения

Поправки в закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» начинают действовать уже с пятницы. Изменения коснулись расчета следующих пособий:

1. По больничному;

2. По беременности и родам;

3. По уходу за ребенком.

Что изменилось при расчете

В законе выделены два случая начисления пособий:

1. Если сотрудник не имел заработка за расчетный период;

2. Когда средний месячный заработок сотрудника составляет меньше МРОТ, установленного федеральным законом.

Ранее в таких случаях пособия рассчитывали по среднему заработку, равному 1 общероссийскому МРОТ.

По новым правилам, при расчете среднего заработка необходимо учитывать районные коэффициенты. При этом применять их будут к федеральному МРОТ, а не региональному. Это значит, что с 19 июня сумму оплаты труда будут сравнивать не федеральным, «чистым», МРОТ, а с показателем, увеличенным на эти коэффициенты.

С наступлением новых правил порядок расчета пособий остается неизменным. Сумма МРОТ берется на день наступления страхового случая.

Для тех, кто работает неполный рабочий день

Нововведения коснутся и тех россиян, которые работают на условиях неполного рабочего времени.

«Средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия в указанных случаях, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица», — говорится в законе.

Повышение пособий по уходу за ребенком

В документе также закреплен размер пособия по уходу за ребенком во всех перечисленных случаях.

«Во всех случаях исчисленное ежемесячное пособие по уходу за ребенком не может быть меньше минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленного федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», — говорится в законе.

Напомним, что с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 6752 рублей. В указанном размере пособие будет выплачиваться независимо от очередности рождения ребенка.

Ранее ежемесячное пособие на первого ребенка составляло 1500 рублей, на второго — 3 000 рублей.