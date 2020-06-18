Валуев оценил шансы Плющенко на победу в боксерском поединке с Навальным

Бывший профессиональный боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев не беспокоится за российского фигуриста Евгения Плющенко, который заявил, что готов выйти на ринг с блогером Алексеем Навальным.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вызвал основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, НКО-иноагент) Алексея Навального на боксерский поединок. Поводом для конфликта послужил комментарий Навального о видеоролике с участием Плющенко и его семьи с призывом к россиянам принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

«Несчастный ребенок, которому достались алчные бессовестные родители», — заявил Навальный о видео, в котором снялись фигурист, его супруга Яна Рудковская и их сын.

Ответной реакции от спортсмена на оскорбления в адрес семьи долго ждать не пришлось.

«Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать разрешено только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке?» — ответил Плющенко.

Фигурист отметил, что любой человек «волен говорить о своей позиции прямо». Обращаясь к Навальному, он заверил, что оппозиционер не сможет заткнуть рот всем. Кроме того, спортсмен посетовал, что ему стыдно жить с Навальным в одной стране, и вызвал его обсудить все вопросы на совместной дуэли.

«Я готов даже выйти на ринг, например, с тем же Навальным. Хочет — пожалуйста. Ведь раньше была же дуэль? Была. Вот давайте, можем сделать такой спарринг. Наденем перчатки, наденем капы, наденем шлемы и можем высказаться именно так, по-спортивному. Я это очень люблю. Я всегда занимаюсь спортом, занимаюсь кикбоксингом, меня Саша Липовой тренирует, многократный чемпионат мира. Поэтому я с удовольствием бы побоксировал», — сказал олимпийский чемпион.

По словам политика и спортсмена Николая Валуева, на данный момент бесполезно обсуждать перспективы этого боя и победителя в нем.

«Женя не [мой] сосед по залу, где я мог бы видеть, насколько он хорош в ринге или хотя бы на мешке. Уж тем более я ничего не знаю про способности Навального в этой сфере», — заявил боксер.

Однако выбирая в качестве возможной дуэли поединок на ринге, Плющенко отдает себе отчет, что для этого нужно обладать определенными бойцовскими навыками, говорит собеседник ФАН.

«Как раз за него я не беспокоюсь. Он как спортсмен прекрасно все оценивает и знает, что прежде чем что-либо показать, нужно уметь [это делать]», — пояснил политик.

Валуев также считает, что Навальный в последнее время «позволяет себе слишком большую палитру действий и высказываний».

«Это выдает в нем человека абсолютно беспринципного. Тем более он позволяет себе высказываться в адрес сына Рудковской и Плющенко. У человека берегов нет никаких», — выразил мнение спортсмен.

Политик признался, что его отношение к Навальному было «напрочь им же растоптано», когда он призвал молодых людей, а именно школьников, участвовать в беспорядках, проходивших в российской столице прошлым летом.

«Самое интересное, что дети пошли. Никто им не объяснял последствия, потому что с любым из них могло произойти несчастье в момент общественных беспорядков. Навальный, как обычно, отсиделся где-то и даже не появился на публике. Тем более он не побежал спасать этих детей, когда их отвезли в отделения полиции для выяснения паспортных данных. Хотя он говорил, что у него есть целая армия юристов, которая будет заниматься спасением детей. Так что мы имеем дело с абсолютно беспринципным человеком», — резюмировал боксер.

Напомним, что скандальный блогер пытается призвать россиян игнорировать голосование по поправкам, а также распространяет фейки о нем. Навального уже уличили в том, что он тиражировал вбросы о якобы принуждении к голосованию.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию пройдет 1 июля. Для работы над поправками была создана рабочая группа, которая рассмотрела более 1000 предложений по изменению конституции.