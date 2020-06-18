Сосед Эмбер Херд рассказал о групповом романе звезды с Карой Делевинь и Илоном Маском

Москва, 18 июня. Актриса Эмбер Херд, будучи замужем за звездой Голливуда Джонни Деппом, закрутила роман с моделью Карой Делевинь и главой SpaceX Илоном Маском одновременно. Об этом рассказал сосед звезды «Пиратов Карибского моря» Джош Дрю на судебном процессе Деппа против Херд по делу о клевете.

Дрю гостил в апартаментах Деппа, расположенных неподалеку от его главного особняка в Лос-Анджелесе. По его словам, он заметил трио в пентхаусе Деппа в 2016 году. Тогда Херд, Делевинь и Маск провели вместе целую ночь.

Сосед ранее был женат на лучшей подруге звезды «Никогда не сдавайся» Рокель Пеннингтон, и она рассказала ему, что у Херд был групповой роман с Делевинь и Маском, пишет Daily Mail.

EXCLUSIVE: Cara Delevingne had a 'three-way affair' with Amber Heard and Elon Musk, Johnny Depp claims https://t.co/BVHw6Ohsbj — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 17, 2020

Херд некоторое время встречалась с главой SpaceX, но, как утверждает Маск, их романтические отношения завязались после ее расставания с Деппом. При этом 57-летний Депп считает, что бизнесмен посещал его жену «поздней ночью» в 2015 году, когда он был на съемках. Весной в Сеть слили фотографии, подтверждающие, что Херд изменяла своему мужу с Маском, пишет НСН.

Джонни Депп и Эмбер Херд закрутили роман на съемках фильма «Ромовый дневник» в 2011 годку. После четырех лет романа пара решила узаконить свои отношения. Через год после вступления в брак Херд подала на развод. По ее словам, она стала жертвой домашнего насилия, актер в свою очередь назвал заявление бывшей возлюбленной клеветой. В феврале появилась запись разговора звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего супруга.