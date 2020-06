Сосед Эмбер Херд рассказал о групповом романе звезды с Карой Делевинь и Илоном Маском

Москва, 18 июня. Актриса Эмбер Херд, будучи замужем за звездой Голливуда Джонни Деппом, закрутила роман с моделью Карой Делевинь и главой SpaceX Илоном Маском одновременно. Об этом рассказал сосед звезды «Пиратов Карибского моря» Джош Дрю на судебном процессе Деппа против Херд по делу о клевете.

Дрю гостил в апартаментах Деппа, расположенных неподалеку от его главного особняка в Лос-Анджелесе. По его словам, он заметил трио в пентхаусе Деппа в 2016 году. Тогда Херд, Делевинь и Маск провели вместе целую ночь.

Сосед ранее был женат на лучшей подруге звезды «Никогда не сдавайся» Рокель Пеннингтон, и она рассказала ему, что у Херд был групповой роман с Делевинь и Маском, пишет Daily Mail.

