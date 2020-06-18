Путин заявил об эффективности мер по гособоронзаказу

Москва, 18 июня. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что меры по гособоронзаказу сработали, введенная в последнее время система работает.

В четверг Путин провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

Чиханчин в ходе встречи с Путиным предложил сделать окраску бюджетных средств, чтобы банки не давали проводить сомнительные, подозрительные операции с бюджетными деньгами. Он отметил, что ранее подобная система была введена для контроля за средствами по гособоронзаказу.

Введенные в 2016 году меры по гособоронзаказу показали свою эффективность. По ряду направлений сомнительные операции сократились в три раза. Фирмы-однодневки практически не появляются в данной сфере, нет уже таких фактов, когда банки отказывают в проведении операций исполнителям по гособоронзаказу, добавил Чиханчин.

«Я знаю, что система, которая была введена в последнее время, работает», — отметил Путин.

Кроме того, в ходе встречи Путин поручил доводить до суда дела, которые заведены после проверок Росфинмониторинга, чтобы «они не затухли по дороге».