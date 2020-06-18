Путин потребовал доводить до суда дела о картельных сговорах

Москва, 18 июня. Президент России Владимир Путин потребовал обязательно доводить до суда дела о картельных сговорах. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей встречи с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

«Надо, чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге», — отметил Путин.

Стоит отметить, что в марте 2020 года Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора между продавцами гречки. В ведомстве отметили, что участникам сговора грозит уголовная ответственность.