Ковитиди: Конституция России покажет миру, чем русская демократия лучше западной

Демократические ценности США и западной Европы доказали свою несостоятельность. Россия намерена предложить миру альтернативу — с помощью поправок в конституцию страны. Об этом в видеоинтервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Мы не можем шарахаться в стороны: только традиционные или демократические ценности. К чему это привело? Посмотрите, сегодня полыхает Европа. В США кто-то говорит «оранжевая революция, проблема»... Мы никому не позволим, чтобы кто-то попытался раскачивать нашу лодку, которая называется российское государство», — сказала сенатор.

Рецепт России — это баланс традиционных и демократических ценностей, основанный на идее национального единства, считает Ольга Ковитиди. В интервью представитель Совета Федерации РФ от Республики Крым объяснила бурную реакцию представителей меньшинств и толерантных россиян на видеоролик медиахолдинга «Патриот» и ФАН об усыновлении мальчика гомосексуалистами.

«Мы, крымчане, жили в другом государстве и очень хорошо понимаем: сегодня без национальной идеи, общности, понимания процессов, которые происходят в государстве, нам очень трудно будет двигаться вперед, поэтому сегодня мы двумя руками за поправки в конституцию. Мы сегодня за семью, за традиционные ценности», — подчеркнула она.

Новую редакцию конституции политик назвала «народной», обратив внимание на беспрецедентный блок социальных поправок, которые, по ее словам, в полной мере отвечают запросу гражданского общества.

«Демократия — это власть народа. Наше русское понятие демократии — это государство, в котором люди могут нормально жить, в нормальных условиях, у которых есть долгосрочная стратегия сохранения демоса — народа. Стратегия народосбережения. Поэтому наша демократия направлена на то, чтобы наши люди не были вынуждены выходить и бить стекла, чтобы доказать, что они существуют. У нас не душат афроамериканцев на улицах, у нас есть понятие долгосрочного развития, — рассказала сенатор в видеоинтервью. — Мы не просто создаем свою демократию, мы ее закрепляем в основном законе, в конституции нашей страны».

Конституция защищает российский суверенитет вопреки стенаниям оппозиционных сил, которые возмущены приоритетом российского законодательства над международным, отметила сенатор.

«Только в конституции Нидерландов указано преимущество международного права над нормами национального, — напомнила она. — Если мы обратимся к конституциям США, Великобритании, Германии, там указано четко: международный договор может быть ратифицирован и быть частью национального законодательства только в определенной мере, если это не противоречит основному закону, то есть конституции страны. Почему у себя в государствах они укрепляют позицию основного закона, Конституции, и так сомнительно относятся к праву России на то, чтобы она была главным законом в стране?»

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.