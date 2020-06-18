«Прогулка» Ефремова с сотрудниками ФСИН попала на видео

Москва, 18 июня. Актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, снова вывозили из квартиры. Журналистам удалось снять на видео «прогулку» артиста в сопровождении сотрудников ФСИН.

На кадрах видно, как правоохранители провожают Ефремова от служебной машины до квартиры.

«Михаил Олегович, как вы себя чувствуете?» — поинтересовался у актера один из корреспондентов.

Ефремов проигнорировал вопрос и традиционно оставил журналистов без комментариев.

Возможно, актера вывозили на очередной допрос, передает телеканал «360». Во ФСИН комментировать данную ситуацию отказались.

17 июня Михаила Ефремова уже забирали на допрос в Следственный комитет. Актер провел в СК около пяти часов, успев за это время выйти на улицу на небольшой перекур.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep, вылетел на полосу встречного движения в районе Смоленской площади в Москве. Машина актера столкнулась с небольшим грузовиком, водитель которого получил тяжелейшие травмы и позднее скончался в больнице. Сам Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет Deita.ru.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело, сейчас артист находится под домашним арестом, который продлится до 9 августа. Актеру грозит до 12 лет колонии, сообщает «Царьград».

Ранее адвокат Александр Мельцев назвал сумму возможной компенсации со стороны Ефремова родственникам погибшего водителя.