Онищенко назвал главные задачи для России при выходе из самоизоляции из-за коронавируса

Выход из режима самоизоляции, введенный в России связи с пандемией COVID-19, вызванной коронавирусом, должен быть постепенным, аккуратным и при этом последовательным. Такое мнение в беседе с Федеральным агентство новостей высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию в и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Парламентарий назвал главные задачи для России при выходе из режима самоизоляции. Он напомнил, что снятие ограничительных мер — это возможность в кратчайшие сроки восстановить экономику, но при этом нужно соблюдать осторожность, помнить о социальной дистанции и особенно заботиться о группах риска.

По мнению Онищенко, регионам нужно внимательно смотреть на ситуацию, а гражданам соблюдать дисциплину и не собираться толпами, но при этом постепенно возвращаться к нормальной жизни.

«На мой взгляд, мы немного вяло выходим из самоизоляции, нам пора отказываться от примитивных подходов, — отмечает собеседник ФАН. — Считаю, что пора постепенно открывать регионы для внутреннего туризма, как можно скорее возвращаться к нормальной работе медучреждений, к возобновлению оказания плановой помощи, в том числе плановых операций. Да, строгость и четкость нужны, но необходима также разумность».

По мнению Онищенко, России не стоит бездумно следовать зарубежным стандартам, применяя их без разбора.

«Есть много критериев уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, тяжести течения и так далее, и я считаю, что нам необходимо проявлять гибкость, а не стричь все регионы под одну гребенку», — отметил парламентарий.

В качестве примера постепенности и разумности принимаемых мер Геннадий Онищенко привел работу московского общепита (там уже открыты летние веранды).

«Да, все это работает пока неидеально, но нужно понимать, что у нас еще нет устоявшейся культуры в этой области. Нам нужно эту культуру развивать, созидать. Если стоять на месте, ничего не построишь, — говорит он. — А еще — мы должны оценить результаты прошедших месяцев и в медицинском, и в экономическом плане, посмотреть на проблему со всех сторон, тщательно на научном уровне проанализировать статистку. Нам важно понять, как режим самоизоляции повлиял на нашу экономику, на здоровье населения».

Это необходимо сделать с прицелом на будущее, ведь человечество не застраховано от появления других инфекционных заболеваний, это неизбежный процесс эволюции, отмечает Онищенко.

«Одномерность тут недопустима. Гибкость, постепенность и разумность должны стать для нас главенствующим подходом», — говорит собеседник ФАН.

Кроме того, Геннадий Онищенко считает, что пора активнее начинать организацию летнего отдыха детей.

«Ситуация здесь крайне неудовлетворительная, основной принцип сейчас — от греха подальше», — говорит он.

От этого принципа пора отходить, тем более, что в бюджете заложены деньги на отдых и оздоровление детей, напоминает он.

«Естественно, от организаторов летних лагерей необходимо строжайше требовать соблюдения всех противоэпидемических мер и вообще всех нормативов. Но дети должны отдыхать, они и так много потеряли. Незанятость — это куда хуже перегруженности школьной программы. Кроме того, организованный детский отдых — это еще и помощь родителям, которые возвращаются к трудовой деятельности», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Геннадия Онищенко, нам стоит повнимательнее рассмотреть опыт Китая, где жестко закрывали очаги распространения инфекции, массово и быстро тестировали население, но при этом старались максимально щадить экономику.

На 18 июня в России выявлено 561091 случаев заболевания COVID-19, в том числе 7790 за последние сутки. 313963 человека выздоровели, 7660 заболевших скончались.