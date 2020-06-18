Адвокат назвал возможную сумму компенсации Ефремова семье погибшего водителя

Москва, 18 июня. Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, может выплатить семье погибшего водителя Сергея Захарова до трех миллионов рублей. Об этом рассказал адвокат Александр Мельцев.

Юрист объяснил, что озвученный ранее размер компенсации в 100 миллионов рублей является экстраординарным, поскольку в России сумма взыскания материального и морального ущерба в ДТП не превышает трех миллионов рублей даже в случае наличия у погибшего иждивенцев.

«Размер добровольной компенсации решается в индивидуальном порядке. В среднем, это сумма порядка двух-трех миллионов рублей», — сказал защитник в комментарии Ura.ru.

Авария со смертельным исходом произошла по вине Ефремова вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер выехал на встречную полосу и сбил автомобиль Lada, водитель которого, Захаров, скончался в реанимации. В отношении актера возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы, напоминает Infox.ru.

Спустя некоторое время после ДТП знаменитый артист принес извинения семье погибшего, однако близкие водителя принять их отказались, поскольку сочли раскаяние Ефремова запоздалым. Они также не стали соглашаться на предложенную актером материальную помощь.

В настоящее время Ефремов находится под домашним арестом. Эксперты по-разному высказываются относительно меры пресечения, которую изберет ему суд.

Специалист по уголовному делу из Петербурга Руслан Мирзеханов уверен, что самого строго наказания артист избежит в силу ряда смягчающих факторов, среди которых полное признание вины, раскаяние, помощь в расследовании, трое детей и готовность возместить моральный вред вдове погибшего, сообщает «АиФ».