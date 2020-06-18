Лавров ответил на заявление Киева о необязательности Минских соглашений

Киев, 18 июня. Заявления представителей Украины, что Минские соглашения по Донбассу не являются обязательными — от лукавого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Заявления, которые мы слышим от официальных украинских представителей, что эти решения не носят обязательного характера, — это все от лукавого. Либо от незнания предмета — такое тоже вполне допускаю», — отметил министр на брифинге в Белграде.

Глава российского ведомства напомнил, что у России есть только одна «красная линия» в вопросе урегулированию кризиса на востоке Украины. Она заключается в строгом выполнении Минских договоренностей в соответствующей последовательности, как они были утверждены Совбезом ООН.

Лавров добавил, что Западу должно быть стыдно за своих украинских подопечных, избегающих выполнения Минских соглашений. В Киеве утверждают, что Минские соглашения нужны лишь для того, чтобы сохранять санкции против России. Дипломат подчеркнул, что Россия неоднократно отправляла сигналы в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Париж и Берлин с призывом вразумить киевских представителей, чтобы они перестали манкировать своими обязанностями и отлынивать от требований Совбеза ООН.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, тогда новые власти страны начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.

Ранее в Киеве анонсировали новый закон об особом статусе Донбасса. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что в новый закон имплементирована «формула Штайнмайера».