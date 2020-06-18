В Уссурийске за уличную брань арестовали вымышленного депутата Наливкина

Москва, 18 июня. Актер, сыгравший в роликах на YouTube роль вымышленного депутата Виталия Наливкина, арестован на пять суток. Псевдополитик будет содержаться под стражей за мелкое хулиганство.

Автор проекта Андрей Клочков пояснил, что артиста задержали еще 15 июня из-за нецензурной брани на улице.

«За ним просто приехали, забрали в отдел, посадили в камеру, на следующее утро отвезли на суд и впаяли пять суток», — рассказал он.

Имя и фамилию актера Клочков попросил не разглашать, передает телеканал «360».

Шуточные ролики с Наливкиным посвящены повседневной жизни депутата. Ранее полиция заинтересовалась очередным выпуском шоу, в котором «парламентарий» помогает спецназу задержать подполковника МВД, у которого дома обнаруживаются коробки с деньгами. Правоохранители сообщили, что подозревают авторов видео в неуважении к власти.