Москва, 18 июня. МИД РФ рекомендует гражданам России отказаться от поездок на популярные туристические курорты до стабилизации эпидемической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«Хотели бы предостеречь россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж. В большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что нынешняя ситуация не позволяет назвать конкретные сроки открытия границ для граждан РФ, желающих посетить популярные туристические направления.

«Решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом», — подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 8,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 449 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 560 тысяч случаев, 7,6 тысячи человек умерли. 314 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.