«Вовсе-то он и не спал»: Роман Носиков ответил на «путинскую» колонку Дмитрия Быкова

Дмитрий Быков занимает в нашей литературе, ресторанах и политике такое значительное место, что обходить его вокруг можно всю жизнь. И состариться, так и не обойдя.

Он сочетает в себе предельную ясность, незамутненность, многогранность. Истинный бриллиант. А уж сколько в нем каратов, и подумать страшно. Слепит сиянием — мимо не пройти.

Но если и вокруг не обойдешь, и мимо не пройти — надо идти на испускаемый свет. Тем более что в эти дни, когда один из коллег Быкова попал в неприятную ситуацию — пьяным за рулем убил человека — талант Дмитрия Львовича сияет особенно ярко и тепло.

Например, в колонке «Путин никем не притворяется. В отличие от его шавок» на сайте газеты «Собеседник», где Быков подвизается креативным редактором.

«Владимир Путин действительно не сдает своих. Даже тогда, когда не признает их своими публично, — все равно не сдает, — пишет Быков. — И среди множества претензий, которые можно предъявить Владимиру Путину — от лица народа, от собственного лица, от имени прошлого или будущего, что тоже, впрочем, демагогия, — нет упрека в бесчестье. Он очень честен и абсолютно последователен. И меня не интересуют его финансовые схемы, потому что они тоже честные и цельные — в том смысле, что ничем не нарушают моих представлений о нем, сложившихся за долгие годы его президентства. Боюсь, он не может называться ни самым европейским, ни самым толерантным, ни самым гуманным в своем окружении — на что нам постоянно намекают сторонники его безальтернативности. Но он самый наглядный, поскольку на виду, и самый последовательный — это точно. Это в нем и почуял Ельцин, поставив это выше всех прочих добродетелей. И когда его будет судить Бог или история — кому как нравится, — уравновешивать чашу его грехов будет в том числе и абсолютная честность: он никем не притворяется. В отличие от его шавок, которые завтра по первому щелчку будут говорить о нем такое, чего сегодня не смели сказать даже о злейших его врагах. А мы не будем. Мы уже и сейчас о нем говорим, что считаем нужным. Мы-то его не предадим. И он это знает. И про шавок своих все понимает, не сомневайтесь».

В комментариях на сайте «Эха Москвы», перепечатавшем колонку под заголовком «Честный Путин», читатели, ранее рукоплескавшие остроумствованиям Быкова, теперь интересуются его психическим здоровьем, подозревают в получении кремлевского гранта, призывают прозреть, опомниться, проснуться.

Напрашиваются старые реплики про Соколиного Глаза и стену в сарае. Или про «вовсе-то я и не спал».

Вовсе-то он и не спал, дорогие почитатели таланта Дмитрия Львовича. Он всегда знал: все то, что вы считаете «маской лицемерия тирана», — настоящее. Что Путин — честный человек. Что он действительно строит государство. И что президента в самом деле беспокоит его историческое наследие.

В общем, даже Быков верит в дела Путина. Просто именно они Дмитрию Львовичу и не нравятся.

Потому что все это как-то не поэтично. Обыденно. Связано со скучными или даже неприятными вещами: трубами, полигонами, нанотехнологиями, Северным завозом, Роскосмосом, Росатомом… На Дмитрия Львовича ракеты нагоняют зевоту.

Впрочем, не все.

«Илон Маск — самый знаменитый в России миллиардер, — писал Быков год назад в том же «Собеседнике». — Он гораздо популярнее Абрамовича и уж точно Михельсона (который в списке «Форбс» впереди на целых восемь позиций и 1,7 млрд долларов). Положим, Маск в этой сотне — сороковой и денег у него всего 22,3 млрд, но он наш, он живо нас волнует, это его мы спрашиваем: «Как тебе такое, Илон Маск?!», демонстрируя свои великие изобретения вроде пробки в кастрюльной крышке… Маск — продолжатель линии Гагарина, символ космической экспансии».

Дальше — огромное полотно из слов, заплетенных косичками. И вот что показательно: весь текст в стиле ЖЗЛ достался смакованию образа проповедника псевдо-прогресса, а о каком-то Михельсоне сказано мимоходом. Как будто Михельсон — не человек, а телеграфный столб. И правда, что интересного в отесанном столбе?

А тем временем за этой нерусской фамилией и странным названием «Новатек» скрывается будущее Русского Севера. Новая «Сибириада». Проекты и биографии, полные преодоления, красоты и романтики. Необычные профессии, изобретения, прорывы. Но это мало кто видит — вот и Быков не разглядит сквозь смежающиеся веки.

Дмитрий Львович презирает жизнь, потому что подсел на шоу. Реальная жизнь — с Крымом и Донбассом, с Сирией, с Русским Севером и Севморпутем, с отважными воинами и смелыми первопроходцами, с инженерами и биологами — его не увлекает. Потому что — не развлекает.

Быкову скучен Космос, когда тот русский. Ведь представляющий его Дмитрий Рогозин не похож на героя космической саги, а напротив — так и дышит вековыми традициями мундироносного чиновничества. Оно привыкло не романтично зазывать, манить и противостоять, а буднично гнать, принуждать, держать и «не пущать».

Встревоженный Быков, в ужасе от нашего вторжения во вселенную на ракете-тройке, предпочитает на глядеть на это, а тихо заснуть на диванчике в симпатичном кафе. Там ему будет сниться красивый послеобеденный сон — вот Маск, вот он мчится по Марсу на белоснежной «Тесле», а где-то внизу — шавки-шавки-шавки…

Но в одном он прав: многие из тех, кто сейчас заливаются патриотическими трелями, воспринимают свою зарплату лишь как компенсацию за мучения от собственного щебета. Они, конечно, отомстят за это при первой же возможности. Но чтобы эта возможность у них появилась, нам самим нужно крепко заснуть снами Дмитрия Львовича.

Давайте лучше не будем ему мешать. Пойдемте к выходу.