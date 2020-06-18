«Гавайское перемирие» США и Китая восстановит экспортные доходы России

В Китае — новая вспышка коронавирусной инфекции. Под удар теперь попал Пекин: там оцеплены 11 жилых комплексов вокруг оптового продовольственного рынка «Синьфади». Он признан центром заражения, аналогичным рынку «Хуанань» в Ухане, и теперь в новой тотальной изоляции оказалось около 200 тысяч человек.

В столице КНР с 15 июня объявлен «режим военного времени». На улицы мегаполиса введены войска, отменены тысячи авиарейсов. А «виновником» всей этой суеты, согласно официальной информации, стал ранее неизвестный и, возможно, более вирулентный штамм вируса SARS-CoV-2, вроде бы близкий к «панамской» вариации.

То есть речь по факту идет о продолжении пандемии COVID-19, а не о какой-то принципиально новой заразе, и это, в общем-то, должно внушать определенный оптимизм. Все-таки «ковидлу» человечество знает уже больше полугода и кое-как справляться с ней научилось — правда, с некоторыми эксцессами, вроде 117 тысяч «коронавирусных» смертей американцев при 2,1 млн заболевших.

Но так уж почему-то совпало, что в Штатах одновременно смягчили режим санкций против китайской IT-корпорации Huawei, мировым лидером технологии связи 5G. Министерство торговли США даже сняло запрет на работу с Huawei для американских фирм.

Кроме того, госсекретарь Майк Помпео 18 июня провел в Гонолулу (штат Гавайи) встречу с представителем Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, вице-премьером Госсовета КНР Яном Цзечи. В ходе этой встречи, которая весьма показательно получила статус не переговоров, а «консультаций», обсуждались не только параметры «режима прозрачности» в борьбе с коронавирусной инфекцией, но и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

И все это происходит на фоне беспорядков в Соединенных Штатах. С конца мая там продолжаются массовые «антирасистские» протестные акции, которым оказывают мощную информационно-финансовую и организационно-политическую поддержку оппоненты действующего президента-республиканца Дональда Трампа.

Сказать, что Вашингтон «выбросил белый флаг» перед Пекином, было бы явным преувеличением, но говорить о капитуляции Пекина перед Вашингтоном было бы преувеличением еще большим. Скорее, пока зафиксирована боевая ничья, но она сейчас — явно в пользу «Красного дракона».

А добиться такого блестящего, по сути, результата китайским товарищам, несомненно, помогли Джо Байден и Ко из американского «глубинного государства». То есть представители того самого «оффшорного финансового интернационала», у которых «трамписты» после долгой позиционной борьбы, похоже, все-таки перехватили управление Федеральной резервной системой США.

…Если нынешнее «гавайское перемирие» между Вашингтоном и Пекином — под давлением целого ряда взаимосвязанных угроз, включающего, в частности, досрочную «вторую волну» COVID-19 по всей планете и почти гарантированный социально-экономический коллапс в США, — действительно заключено, то оно, по идее, должно будет соблюдаться минимум до президентских выборов в Соединенных Штатах в начале ноября или даже до самой инаугурации их победителя в январе 2021 года. Тогда у мира, можно сказать, появится передышка на несколько ближайших месяцев.

Для Америки это будет означать остановку движения «Black Lives Matter!» и переизбрание Трампа на второй президентский срок. «Сенсационные» мемуары его племянницы Мэри Трамп и бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в таком случае становятся не более чем артефактами уже ушедшей политической эпохи.

Для Китая перемирие означает ускоренное восстановление национальной экономики и, возможно, увеличение доли юаня в международных финансовых транзакциях и в «валютной корзине» МВФ.

Наконец, России по итогам временного прекращения холодной войны Вашингтона и Пекина «поживится» восстановлением экспортных доходов и значительным снижением (или даже полной ликвидацией) бюджетного дефицита 2020 года. Такая вот «ничья в пользу Владимира Путина».

Если же неформальные договоренности на Гавайях, как выразился Ян Цзечи, «основанные на взаимном уважении и направленные на взаимовыгодное сотрудничество», соблюдаться по каким-то причинам не будут, если «добросовестная реализация достигнутого (по итогам телефонных переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в марте 2020 года. — Прим. ФАН) между главами двух государств консенсуса» не состоится, то человечеству еще неопределенно долгое время придется жить, «не снимая маски и перчаток». Не говоря уже про иные, не менее тяжкие, симптомы цивилизационного кризиса, который может перерасти в глобальную войну с применением оружия массового поражения.

Кстати, насчет происхождения и распространения самого коронавируса SARS-CoV-2 сейчас высказываются разные мнения. Если окажется, что эти процессы носят не вполне естественный характер, то их можно и нужно будет рассматривать как своего рода легкую, «демонстрационную» версию глобальной биологической атаки.

Впрочем, про необходимость объективного международного расследования пандемии COVID-19 пока никто не заикается. Хотя нанесенный ею ущерб уже составляет триллионы долларов, что сопоставимо с последствиями крупномасштабной региональной войны, и продолжает расти…