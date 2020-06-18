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Посетители барнаульского зоопарка до смерти закормили трех белок

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Посетители барнаульского зоопарка до смерти закормили трех белокБарнаул, 18 июня. Посетители барнаульского зоопарка до смерти закормили трех белок. Об этом сообщил директор зоопарка Сергей Писарев.

Директор зоопарка опубликовал видеоролик на своей странице в Instagram, на кадрах которого запечатлены три погибшие белки. Писарев отметил, что животных отравились едой, которой их кормили посетители.

«Эти белки погибли из-за того, что их отравили. Отравили посетители, которые бросают разный корм, который совершенно не подходит для белок», — пояснил он.

Писарев также добавил, что ранее в барнаульском зоопарке в результате отравления погиб олень, которого накормили посетители. При этом едва не погибла пантера.

«Мы еще раз просим — ни в коем случае не кормите животных! Для этого есть специалисты, которые накормят. Животные сыты», — подчеркнул Писарев.

Барнаульский зоопарк возобновил свою работу 8 июня 2020 года. В марте зоопарк приостановил прием посетителей из-за ограничений, которые были введены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. После отмены ограничений многие жители Барнаула отправились в зоопарк.

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