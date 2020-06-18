Барнаул, 18 июня. Посетители барнаульского зоопарка до смерти закормили трех белок. Об этом сообщил директор зоопарка Сергей Писарев.

Директор зоопарка опубликовал видеоролик на своей странице в Instagram, на кадрах которого запечатлены три погибшие белки. Писарев отметил, что животных отравились едой, которой их кормили посетители.

«Эти белки погибли из-за того, что их отравили. Отравили посетители, которые бросают разный корм, который совершенно не подходит для белок», — пояснил он.

Писарев также добавил, что ранее в барнаульском зоопарке в результате отравления погиб олень, которого накормили посетители. При этом едва не погибла пантера.

«Мы еще раз просим — ни в коем случае не кормите животных! Для этого есть специалисты, которые накормят. Животные сыты», — подчеркнул Писарев.

Барнаульский зоопарк возобновил свою работу 8 июня 2020 года. В марте зоопарк приостановил прием посетителей из-за ограничений, которые были введены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. После отмены ограничений многие жители Барнаула отправились в зоопарк.