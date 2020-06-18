Песков прокомментировал предложение повысить ставку НДФЛ для богатых

Москва, 18 июня. Кабмин РФ пока не принял окончательного решения по повышению ставки НДФЛ для состоятельных россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал сообщения СМИ о планах правительства поднять ставку НДФЛ для богатых и отменить налог для граждан с низкими доходами.

«В связи с непростой ситуацией, как вы правильно заметили, постоянно идет обмен на экспертном уровне — и в правительстве, и в администрации (президента. – Прим. ФАН) — обмен мнениями относительно возможных шагов и в плане антикризисных мер, и в плане мер по стимулированию экономического развития, по поддержке наиболее пострадавших секторов экономики», — сообщил Песков.

По его словам, в рамках этой работы в том числе высказывалась идея изменить условия взимания НДФЛ.

«Пока окончательных решений не принималось, если они будут приняты, мы вас проинформируем», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Он также добавил, что диалог ведется интенсивно и решение о повышении ставки НДФЛ может быть принято в сжатые сроки.