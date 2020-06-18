Названа причина визита «уральского пельменя» Соколова и хоккеиста Дацюка в захваченный храм

Москва, 18 июня. Участник популярного юмористического шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов прибыл в Среднеуральский монастырь, захваченный скандальным схиигуменом Сергием. Также храм посетил хоккеист Павел Дацюк.

Один из ближайших соратников священнослужителя Всеволод Могучев сообщил, что отец Сергий является духовным наставником юмориста.

«У отца Сергия большое количество духовных чад. К нему приезжает также Дима Соколов. Они любят отца Сергия и доверяют ему. Думаю, они с ним будут при любом раскладе», — сказал Могучев.

По его словам, нападающий ХК «Автомобилист» очень тепло относится к священнослужителю. Для хоккеиста «наличие батюшки в этом монастыре имеет огромное значение», как и для всех тех, кто приезжает к отцу Сергию, пишет РИА Новости.

Отец Сергий во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», «лишают свободы и работы». Он призвал всех прихожан выходить на улицы. После этого заявления Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать. Несмотря на запрет, вскоре в Сети появилось новое заявление, в котором он раскритиковал закрытие храмов из-за пандемии коронавируса, существование которого он публично отрицает, указала «Культуромания».

Во вторник стало известно о захвате женского монастыря «Спорительница хлебов». Отец Сергий, несмотря на запрет, продолжил вести службы. Он также ответил на обвинения в захвате монастыря, отметив, что остался в храме ради монахинь, «своих чад».