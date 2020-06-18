Путин рассказал о звонках его внуков в Кремль

Москва, 18 июня. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его внуки могут позвонить ему на работу в Кремль.

«Дозвониться могут, они дозваниваются», — признался глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

В 2017 году Путин рассказал, что у него родился второй внук, старший внук в тот момент ходил в детский сад. Президент РФ признался, что любит своих внуков, но у него не хватает времени, чтобы играть с ними.

У Путина две дочери от бывшей жены Людмилы. Глава государства ранее рассказывал, что обе дочери живут в Москве. При этом Путин отметил, что «стране вряд ли нужно знать» подробности личной жизни президента.

Ранее в четверг в Кремле сообщили, что Путин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе разговора обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, была затронута также ситуация вокруг пандемии коронавируса и предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией. В четверг Путин продолжит работу в Кремле. В графике президента запланированы несколько встреч, одна из них публичного характера.