На Украине усомнились в отказе властей страны от кредитов МВФ до 2023 года

Все экономические показатели Украины стабильно падают вниз уже который год, а инфляция и повышение различных тарифов никуда не пропадают. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Отказ от кредитов

Украинское правительство собирается отказаться от кредитов Международного валютного фонда (МВФ) до 2023 года. Об этом заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко.

«Мы верим, что у нас будет возможность уже в 2022 году сказать, что в 2023-м мы не возьмем кредит у МВФ. У нас есть такая возможность за счет детенизации, за счет увеличения доходов, за счет повышения эффективности расходов, за счет повышения наших кредитных рейтингов», — заявил Марченко.

Кроме того, украинский политик отметил, что Киев рассчитывает войти в инвестиционный рейтинг. И хоть негативный прогноз международного рейтингового агентства Moody's — не тот сценарий, которого Украина ждала, но страна все же будет настойчиво идти к своей цели.

«Страну ждет глубокий кризис»

По словам Евгения Голышкина, заявления о грядущем отказе от кредитов МВФ выглядят как типичный популизм. Нет никаких оснований для положительных прогнозов со стороны главы Минфина, который говорит об ожидаемом «повышении эффективности расходов». Все экономические показатели Украины стабильно падают вниз уже который год, а инфляция и повышения различных тарифов никуда не пропадают.

«Такие высказывания о «повышении эффективности расходов» говорят о том, что у команды президента Украины Владимира Зеленского нет никакой экономической стратегии, за исключением продажи остатков стратегических активов и в первую очередь земель сельхозназначения. Представители МВФ в недавних прогнозах заявляли, что мировая экономика находится в глубоком кризисе, и к фонду все чаще и в гораздо больших объемах обращается множество государств», — пояснил Евгений Голышкин.

За год правления «Зеленой команды» весь задорный предвыборный популизм про успешные реформы и инновации оказался пустым звуком, заявил украинский политолог.

«По сути, Украина идет в фарватере типичной колониальной политики со стороны ЕС и США. Также Украина вот-вот лишится своего «козыря» транзитного государства, что однозначно ослабит ее в экономическом плане. Команде Зеленского однозначно придется выпрашивать новое кредитование. Заявления Минфина не носят глубокой смысловой нагрузки, а просто являются информационным шумом на фоне тяжелого экономического кризиса», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил на полгода отсрочку по обслуживанию долга для 25 стран в связи с пандемией нового типа коронавируса. Но Украины среди них не оказалось.