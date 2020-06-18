В Госдуме объяснили, как поправки к конституции повысят качество медпомощи в регионах

Москва, 18 июня. Поправки к Конституции РФ, общероссийское голосование по которым состоится 1 июля, обяжут федеральный центр и регионы обеспечивать всех граждан доступной и качественной медпомощью. О важности этих изменений рассказал председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«Должен быть единый сквозной порядок, чтобы, где бы ни жил гражданин РФ, ему был гарантирован на уровне конституции единый высший уровень оказания медицинской помощи, на который способна страна», — отметил парламентарий.

Морозов пояснил, что сейчас в нашей стране действует довольно сложная система здравоохранения: федеральный центр, субъекты и местные власти наделены различными полномочиями. По словам члена Госдумы, для решения сложных задач «все звенья этой цепи должны работать как часы».

«Эта ситуация <…> требует взаимодействия, требует некой вертикали исполнительной власти, одинаковых законодательных решений от федерального центра через законодательные собрания субъектов. <…> Я думаю, на уровне конституции люди поддержат такую поправку», — заявил Морозов в беседе с Nation News.

В качестве примера нового механизма, который заработает после утверждения данной поправки, парламентарий привел организацию межрегиональных центров специализированной помощи детям. Сейчас далеко не каждый регион способен обеспечить помощь детям, страдающим от онкологии или от пороков развития, на уровне Москвы и Петербурга. Однако, по словам Морозова, можно создать межрегиональный центр, где будут лечиться жители соседних областей.