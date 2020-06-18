Генпрокуратура ФРГ обвинила россиянина в убийстве соратника Басаева

Берлин, 18 июня. Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинение в отношении гражданина России, который подозревается в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Генпрокуратура 18 июня 2020 года в сенате по охране государства камерного суда Берлина выдвинула обвинение против гражданина РФ Вадима К., известного как Вадим С.», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия.

В августе 2019 года в Берлине был убит боевик запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ»1 Зелимхан Хангошвили. Позднее немецкие правоохранители задержали гражданина РФ по подозрению в причастности к данному преступлению.

Хангошвили принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил России на стороне террористов Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году Хангошвили был объявлен в розыск по подозрению в терроризме.

1 Организация запрещена на территории РФ.