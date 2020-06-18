«Челси» объявил о трансфере нападающего «РБ Лейпцига» Тимо Вернера

Москва, 18 июня. Нападающий клуба немецкой бундеслиги «РБ Лейпциг» пополнит ряды лондонского «Челси». О трансфере игрока сообщается на сайте английского клуба.

Условия контракта между «синими» и 24-летним немцем уже согласованы. По договоренностям сторон, остаток сезона форвард проведет в Германии, в расположении «Челси» Вернер окажется только в июле, после прохождения медицинского осмотра. Подробности сделки пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что лондонцы хотели предложить Вернеру контракт до 2025 года, который предусматривал годовую зарплату игрока в десять миллионов долларов евро.

Тимо Вернер начал карьеру в «Штутгарте», а в 2016 году перешел в «РБ Лейпциг». За сборную Германии нападающий провел 29 матчей и забил 11 голов.