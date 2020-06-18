Плотина «Возрождение» в Эфиопии грозит многолетним конфликтом в северо-восточной Африке

Египет объявил о провале переговоров по проблеме Плотины великого возрождения Эфиопии. Строительство, начавшееся в 2011 году, подходит к ключевому этапу. Эфиопия, в соответствии с планом, должна в июле приступить к заполнению водохранилища будущей ГЭС. Но после завершения очередного раунда переговоров министр ирригации Египта Мухаммад Абдул-Аты заявил, что прийти к общему соглашению не удалось из-за «непримиримости Эфиопии».

Переговоры между Эфиопией, Египтом и Суданом, длящиеся уже несколько лет, были приостановлены в феврале в связи с пандемией. Возобновление переговоров в формате онлайн-конференции уже принесло некоторые результаты.

Стороны достигли сближения позиций по правилам обеспечения безопасности сооружения и договорились обмениваться данными экологического мониторинга. Но, как отметили после завершения очередного раунда переговоров представители Судана, остаются непроработанными механизмы разрешения конфликтных ситуаций и прочие правовые моменты. Ключевым является вопрос заполнения водохранилища. Каир надеется растянуть этот процесс на 7-12 лет, тогда как Аддис-Абеба хотела бы управиться в два раза быстрее. К тому же требует согласования дальнейший режим разделения воды.

«Возрождение» в цифрах

Дамба «Возрождение» возводится на реке Голубой Нил, который вытекает из озера Тана в Эфиопии и сливается с основным потоком Нила в районе Хартума — столицы Судана. На Голубом Ниле уже построены плотина «Розейрес» и ирригационная плотина «Сеннар», находящиеся на территории Судана, однако по своим размерам и проектной мощности они не идут ни в какое сравнение с эфиопской ГЭС «Хидасэ»(Возрождение).

После выхода на проектную мощность GERD (Grand Ethiopian Renaissance Dam) станет самой мощной гидроэлектростанцией в Африке. Установленная мощность сооружения — 6,45 ГВт. Ежегодная генерация более 16 гигаватт-часов. Для сравнения, один из символов первой советской пятилетки — Днепрогэс — выдает 2,279 Гигават-часов в год. Такой прирост генерации позволит Эфиопии не только удовлетворить собственные нужды в электроэнергии, но и начать экспортные поставки электричества. Прежде всего в Судан.

Власти Эфиопии планируют извлечь выгоду и из создающегося при ГЭС водохранилища за счет промышленного вылова рыбы, а также за счет развития туризма на базе образующегося водоема. Кроме того, плотина должна стать мостом через Голубой Нил.

Взгляд с пирамиды Хеопса

Выгоды от постройки ГЭС для Эфиопии неоспоримы. Есть плюсы и для Судана. Помимо поставок дешевой электроэнергии страна избавляется от регулярных разливов Голубого Нила, что дает возможность увеличить посевные площади. Но для Египта, расположенного ниже по течению, эфиопская стройка может обернуться ощутимыми проблемами.

Камнем преткновения становится объем воды, который Эфиопии необходимо запасти в создающемся водохранилище «Тысячелетие». Всего для полного заполнения водохранилища необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Если растягивать процесс на десятилетие, то уменьшение водного потока, поступающего в основное течение Нила, останется приемлемым для Каира. Однако при таких темпах Эфиопия начнет производство электроэнергии значительно позднее 2021 года, хотя для этого и не требуется заполнять водохранилище на максимум.

С другой стороны, если забирать воду активнее, это негативно отразится на работе Асуанской ГЭС в Египте, а также вызовет проблемы с орошением части сельскохозяйственных земель страны. Аналогичные проблемы могут возникнуть и у Судана. При этом, даже после окончания строительства и завершения заполнения водохранилища, споры вокруг воды между Египтом Эфиопией и Суданом скорее всего не прекратятся.

Международный опыт

Плотина «Возрождение» — не первый гидротехнический объект, который затрагивает интересы нескольких стран. Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей доктор технических наук, эксперт по надежности плотины Саяно-Шушенской ГЭС и самый опытный специалист в области гидроэнергетики России Анатолий Павлович Епифанов, такие ситуации постоянно приводят к росту напряженности между заинтересованными странами. В пример он привел конфликт Таджикистана и Узбекистана вокруг Рогунской ГЭС.

«Я считаю, что это политико-экономический вопрос взаимоотношений Эфиопии и Египта, и он может плохо закончиться. Эфиопии хочется быстро заполнить водохранилище, Египет вряд ли на это согласится. Ему это не выгодно, у него своя выработка электроэнергии страдает. Это сложный и практически бесконечный вопрос. Известно, как Узбекистан с Таджикистаном чуть ли не войной друг на друга шли из-за воды. Таджикам надо энергию вырабатывать, а узбекам надо хлопок выращивать. И вот они не могут согласовать сроки сброса из водохранилища. Споры идут до сих пор. А в Африке еще сложнее обстановка, конечно», — констатировал эксперт.

Лидерство под угрозой

Можно подумать, что спор между Египтом и Эфиопией возник исключительно на хозяйственной почве. Поделить ресурсы Нила так, чтобы минимизировать убытки всех заинтересованных сторон крайне тяжело. Но есть еще одна причина, вызывающая беспокойство Каира.

Египет привык распоряжаться ресурсами Нила еще во времена фараонов. Асуанская ГЭС, построенная при помощи Советского Союза, еще сильнее укрепила позиции страны в качестве «главного по Нилу». К тому же статус регионального лидера подразумевает главенствующую роль Египта в международных переговорах в северо-восточной части Африки.

Однако развитие других государств континента не стоит на месте, поэтому Каир должен прикладывать все больше усилий для сохранения своего статуса. Так, Египет пытается играть на противоречиях между Эфиопией и Суданом, чтобы склонить последний к своей точке зрения на проблему дамбы «Возрождение».

Параллельно Каир решил заручиться поддержкой Вашингтона. Минфин США сверстал проект соглашения, который не был подписан в Эфиопии, поскольку ущемляет суверенное право страны использовать водные ресурсы Нила.

В интервью для Федерального агентства новостей эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Николаевич Соколов отметил, что попытка привлечь на свою сторону США говорит о желании Египта укрепить свой авторитет.

«Если египтяне хотят получить посредника из западного мира, который руководствуется другой моралью, это значит, что они отступают от многовековых традиций выстраивания договоренностей по этому вопросу. Мне кажется, здесь есть еще одна стороны медали. Египет давно хотел стать неким центром объединения африканских стран, представлять их мнение. И свое господствующее положение ему необходимо подтвердить. Поэтому он хочет привлечь к решению вопроса какие-либо ведущие мировые державы, чтобы они подтвердили его авторитет», — отметил эксперт.

Российское посредничество

В последние годы Соединенные Штаты демонстрируют полное пренебрежение нормами международного права и последовательно выходят из ранее заключенных договоров, будь то недавние торговые соглашения с Китаем или договоры по вооружениям, заключенные еще с Советским Союзом.

Это делает Вашингтон не самым выгодным партнером для выработки каких-либо соглашений, включая и договоренности между Египтом и Эфиопией. В свою очередь Россия, благодаря результативной помощи Сирии в борьбе с терроризмом, а также дипломатическим успехам в Ливии и ЦАР, приобрела репутацию специалиста по урегулированию сложных конфликтных ситуаций.

Со стороны Москвы неоднократно поступали предложения стать посредником в споре Каира и Аддис-Абебы. В начале июня с подобной инициативой выступил посол России в Эфиопии Евгений Терехин. А во время саммита Россия – Африка аналогичное предложение выдвинул лично президент России Владимир Путин.

Примечательно, что на том же саммите похожую точку зрения выразил глава МИД Египта Самех Шукри.

«Россия - большое и сильное государство, которое всегда выступает за необходимость соблюдения принципов международного права... Россия может способствовать тому, чтобы все стороны придерживались этих принципов и правил. У России хорошие отношения как с Египтом, так и с Суданом и с Эфиопией, и есть возможность оказывать позитивное влияние,... стимулировать стороны к поиску справедливого решения, которое учитывало бы интересы каждой из этих стран», — заявил Шукри.

Однако, впоследствии Египет не стал обращаться за помощью к РФ, и по мнению эксперта на то есть вполне определенные причины.

Константин Соколов считает, что решение Каира повременить с принятием помощи Москвы в этом вопросе имеет историческую подоплеку. В Египте прекрасно понимают, что разворот в сторону США при президенте Анваре Садате в начале 70-х показал ненадежность страны как международного партнера для России. Поэтому египетские власти опасаются оказаться в невыгодной позиции на возможных переговорах.

Тем не менее, по мнению Соколова, Россия все равно приложит усилия для успешного разрешения споров между Эфиопией и Египтом.

«Роль России на Ближнем Востоке и в Африке постепенно повышается. Поэтому России, как набравшей авторитет в регионе державе, есть смысл участвовать в любых, даже самых сложных проблемах. Это продолжит повышать авторитет в странах региона», — заключил эксперт.

Эфиопская плотина «Возрождение» готова более чем на 70%. На строящейся ГЭС уже смонтировано оборудование для энергогенерации, поэтому нет никаких сомнений, что проект будет доведен до запуска. Споры Эфиопии с Египтом могут лишь повлиять на сроки введения GERD в эксплуатацию.

Подготовленное Вашингтоном соглашение показало свою несостоятельность, и есть все основания предполагать, что Каир, Хартум и Аддис-Абеба предпочтут воспользоваться предложением Москвы о посредничестве. Россия способна положительно повлиять на устранение разногласий между Египтом и Эфиопией, что в конечном итоге создаст условия для стабильного развития северо-восточной Африки.