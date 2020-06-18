Вучич попросил Россию защитить православную церковь на Балканах

Белград, 18 июня. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что попросил Россию о защите православной церкви на Балканах. Об этом он сообщил в четверг во время совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в сербской столице.

«Я попросил Россию о защите православной церкви, учитывая все, что сейчас происходит в Черногории и регионе», — сказал глава государства.

В четверг министр иностранных дел России осуществил свой первый зарубежный визит после карантина — прибыл в Белград.

В Сербии у него была запланирована встреча с Вучичем и главой местного МИД Ивицей Дачичем. Стороны собирались обсудить вопросы политического и экономического взаимодействия двух стран, а также актуальные проблемы Балканского региона.

В течение многих лет наиболее острой из них остается так называемый «косовский вопрос». Россия имеет по нему конкретную позицию, настаивая, что признание Косова, «самовольно покинувшего» Сербию, не только выходит за рамки правового поля, но и может спровоцировать ряд других региональных проблем.

Лавров неоднократно призывал иностранных коллег следовать принципам международного права — не нарушать принятую 21 год назад резолюцию Совбеза ООН 1244 и не делать исключения для Косово. Вучич в преддверии визита российского дипломата подтвердил, что резолюция является главным аргументом Сербии в диалоге с Приштиной, но в то же время пожаловался, что «большинство тех, кто о ней рассуждает, ее даже не читали».